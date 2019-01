Em posse concorrida, Paschoal Leandro assume o TJ

Saiba Mais Justiça Paschoal Carmello Leandro assume presidência do TJ-MS

Ao tomar posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), nesta quarta-feira (30), o desembargador Paschoal Carmello Leandro, afirmou que assume o cargo com o compromisso de preservar a ética, a transparência, a efetividade da prestação jurisdicional e, sobretudo, com responsabilidade ambiental e socioeconômica.

Classificando como brilhantes, Paschoal Carmello disse que acompanhou as administrações anteriores e com a ajuda dos juízes que estarão com ele na presidência, “espera corresponder à confiança que lhe foi depositada”. “Contarei com a preciosa participação dos colegas desembargadores Carlos Eduardo Contar (vice-presidente) e Sérgio Martins Fernandes (corregedor-geral de Justiça), magistrados íntegros, inteligentes e dedicados”, disse.

Em seu discurso de posse, Paschoal Carmello reforçou que o Poder Judiciário precisa de mudanças. “Há flagrante obsolescência da administração burocrática/gerencial, modelo que já não encontra mais espaço no atual estado democrático de direito”, disse. Para desembargador, o momento é da administração social, de caráter dialógico/democrático e é necessário traçar uma política de governança pública alinhada aos demais poderes.

O novo presidente do TJ-MS defende uma gestão transparente, com atuação mais colaborativa entre os demais órgãos públicos e a própria sociedade. “São parcerias que permitem uma série de ganhos institucionais, principalmente no que tange a melhor alocação de recursos públicos”, afirmou. Paschoal Carmello falou também em resgatar a confiança da sociedade na instituição e modernização, investindo em práticas voltadas à cultura tecnológica organizacional.

O governador Reinaldo Azambuja usou a palavra para reconhecer que a magistratura de MS tem dado inequívocas demonstrações de preciosa solidariedade ao Governo e às causas públicas e que como resultado dessa parceria MS, ao contrário de outros estados, manteve-se em pé em meio a tempestade provocada pelo desarranjo econômico e pela crise de representação política sem precedentes na história do Brasil.

“Reitero meu desejo pessoal de renovada disposição para o trabalho conjunto. Precisamos somar forças, recursos, inteligência e trabalho para superar distorções históricas, que ainda travam o crescimento do país que queremos e podemos ser. Contem conosco na defesa intransigente dos interesses e dos sonhos do nosso povo”, concluiu o governador.

Compuseram o plenário especial o juiz Eduardo Eugenio Siravegna Jr, presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul); o general Lourival Carvalho Silva, do Comando Militar do Oeste (CMO); o brigadeiro Augusto César Abreu dos Santos, da Ala 5 da Aeronáutica; o arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa; o des. Fávio Alberto Cabañas Gossen, representando a Suprema Corte do Paraguai; o des. Francisco das Chagas Lima Filho, do TRT da 24ª Região; o conselheiro Iran Coelho das Neves, presidente do TCE/MS; o Des. Carlos Eduardo Padin, presidente do TRE/SP; Des. Pedro Ranzi (TJAC), o Des. Élcio S. Mendes Jr, vice-presidente do TRE/AC e ouvidor do TJAC; os juízes Fernando Ganem (TJPR); Patrícia Szporer (TRE/BA) e Cícero Alves da Silva (TJAL).

Participaram também da solenidade magistrados aposentados, juízes da capital e do interior, os ministros Reynaldo Soares da Fonseca (STJ) e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto (TSE), o Defensor Público Geral, Luciano Montali; o presidente da ALMS, deputado Junior Mochi; o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Jayme Martins, e o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

Saiba Mais Justiça Paschoal Carmello Leandro assume presidência do TJ-MS

Deixe seu Comentário

Leia Também