Justiça

Empresa de transporte será indenizada em R$ 15 mil após fraude de próprios funcionários

A ação foi movida contra uma empresa de baterias e outra do ramo financeiro

20 fevereiro 2026 - 09h54Vinícius Santos
Imagem ilustrativa / Chatgpt  

A Justiça de Campo Grande determinou que uma empresa de transporte seja indenizada em R$ 15 mil por danos morais, após sofrer protestos indevidos.

A ação foi movida contra uma empresa de baterias e outra do ramo financeiro, em razão de um esquema fraudulento envolvendo funcionários das empresas. 

Segundo a denúncia, funcionários da própria transportadora usaram senhas de colegas para emitir pedidos falsos de baterias junto às empresas requeridas.

As mercadorias, no entanto, nunca chegaram à transportadora. Um funcionário da empresa financeira recebia os produtos e, em conluio com o funcionário da transportadora, revendia-os a terceiros, dividindo os lucros. 

O caso gerou condenações criminais dos envolvidos em ação paralela. O juiz Walter Arthur Alge Netto destacou que houve prova suficiente da fraude e reconheceu a má-fé das empresas fornecedoras, que não adotaram medidas de fiscalização adequadas. 

Como consequência, as dívidas relacionadas às transações ilícitas foram declaradas inexistentes e os protestos foram cancelados definitivamente. A sentença também determinou o pagamento de R$ 15 mil em danos morais, rateados proporcionalmente entre as empresas, pelo constrangimento causado pelos protestos indevidos.

Além disso, foi determinada a anulação das notas fiscais e duplicatas que resultaram nos protestos.

