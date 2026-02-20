Empresa de transporte será indenizada em R$ 15 mil após fraude de próprios funcionários

A Justiça de Campo Grande determinou que uma empresa de transporte seja indenizada em R$ 15 mil por danos morais, após sofrer protestos indevidos.

A ação foi movida contra uma empresa de baterias e outra do ramo financeiro, em razão de um esquema fraudulento envolvendo funcionários das empresas.

Segundo a denúncia, funcionários da própria transportadora usaram senhas de colegas para emitir pedidos falsos de baterias junto às empresas requeridas.

As mercadorias, no entanto, nunca chegaram à transportadora. Um funcionário da empresa financeira recebia os produtos e, em conluio com o funcionário da transportadora, revendia-os a terceiros, dividindo os lucros.

O caso gerou condenações criminais dos envolvidos em ação paralela. O juiz Walter Arthur Alge Netto destacou que houve prova suficiente da fraude e reconheceu a má-fé das empresas fornecedoras, que não adotaram medidas de fiscalização adequadas.

Como consequência, as dívidas relacionadas às transações ilícitas foram declaradas inexistentes e os protestos foram cancelados definitivamente. A sentença também determinou o pagamento de R$ 15 mil em danos morais, rateados proporcionalmente entre as empresas, pelo constrangimento causado pelos protestos indevidos.

Além disso, foi determinada a anulação das notas fiscais e duplicatas que resultaram nos protestos.

