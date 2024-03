Ex-militar é condenado a 24 anos de prisão por assassinato da esposa com "mata-leão"

Em segundo julgamento, o ex-militar Tamerson Ribeiro Lima de Souza foi sentenciado, nesta quarta-feira (27), a 24 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato de sua esposa, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia.

Essa pena representa um aumento de um ano e quatro meses em relação ao veredito anterior, quando Tamerson recebeu uma sentença de 23 anos e 4 meses de detenção em novembro de 2022.

O primeiro julgamento não foi considerado 'feminicídio', assim o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu da sentença para que o crime fosse considerado crime contra mulher (condição de mulher), o que foi acatado.

Neste segundo julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, considerou Tamerson culpado por feminicídio qualificado por motivo torpe, asfixia e ocultação de cadáver.

CRIME - Conforme as informações, Natalin Nara Garcia de Freitas Maia, de 22 anos, foi encontrada morta às margens da BR-060, na saída para Sidrolândia, área rural de Campo Grande, em fevereiro de 2022. A causa da morte foi um golpe de "mata-leão".

