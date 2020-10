Foragido estava “escondido” em endereço ligado a vereador

Uma pessoa com mandado de prisão em aberto, que não teve a identidade revelada, foi preso em uma das residências ligadas ao vereador e candidato a reeleição, Ademir Santana (PSDB), durante a quinta fase da Operação Omertá, deflagrada na manhã desta quarta-feira (7), em Campo Grande.

Além dele, Benevides Cândido Pereira, que já havia sido preso em uma das fases da Omertá e foi solto, foi novamente detido nesta manhã. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava em uma propriedade rural do vereador. Não há informações se o parlamentar foi encaminhado para a delegacia durante a operação. Celulares, pen drives foram apreendidos.

Esta nova fase da Omertá, denominada Snow Ball, relaciona-se a extorsão relativas ao antigo proprietário do imóvel onde foi apreendido um arsenal de armas que culminou com o início das investigações que prendeu o chefe da milícia, o empresário Jamil Name.

Deixe seu Comentário

Leia Também