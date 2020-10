Nova fase da Operação Omertà cumpre mandatos contra a família Name e vereador

Na manhã desta quarta-feira (7) policiais da Delegacia Especializada em Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumprem mais uma fase da Operação Omertá em Campo Grande. Intitulada como Snow Ball, a operação tem como um dos alvos, o vereador Ademir Santana (PSDB).

A ação resencadeada hoje (7) cumpre mais mandados de prisão contra Jamil Name e Jamil Name Filho (o Jamilzinho) e ainda cumpre buscas e apreensões em alguns endereços da Capital do Estado, dentre eles na casa e chácara do Vereador Ademir Santana.

Esta nova fase relaciona-se a extorsão relativas ao antigo proprietário do imóvel onde foi apreendido um arsenal de armas que culminou com o início das investigações que deram origem a operação Ormetá.

