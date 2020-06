Omertà: delegado e investigador presos poderão ser afastados

O titular da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande, delegado Márcio Shiro Obara, e o investigador Célio Rodrigues Monteiro, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio (DEH), presos nesta quinta-feira (18), na nova fase da Operação Omertà, poderão ser afastados.

O delegado era titular da DEH, onde Célio é lotado. De acordo com a Polícia Civil, a Corregedoria-Geral adotará as medidas necessárias para o afastamento compulsório dos servidores presos. Em nota, o órgão informou ainda que encaminhará expediente solicitando ao Juízo da 7ª Vara Criminal o compartilhamento de provas e informações colhidas contra os policiais civis, as quais subsidiarão a instauração dos procedimentos administrativos disciplinares cabíveis.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) foi às ruas nesta manhã para cumprir 16 mandados de prisão em nova fase da Operação Omertà.

