Delegado da capital é preso durante Operação Omertá

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), prendeu um Delegado da Polícia Civil em Campo Grande e empresários no interior de MS, as prisões são referentes a terceira fase da Operação Ormetà, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18).

Conforme apurado pelo JD1, um dos presos da operação é o Delegado Titular da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande, Márcio Shiro Obara, o servidor também foi titular da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios).

A corregedoria da Polícia Civil também participa da operação e a instituição lançará uma nota sobre a prisão do servidor.

De acordo com o site Ponta Porã News, também são cumpridos mandados de prisão em Ponta Porã, com apoio da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Operação Ormetà

A Operação Ormetà combate uma organização criminosa atuante em Mato Grosso do Sul, eles tinham grupos de extermios e envolvimento em tráficos de armas.

Diversos assassinatos cometidos na capital e no interior do estado foram a mando desta organização, que tinham como cabeças os empresários do empresário Jamil Name e Jamil Name Filho.

