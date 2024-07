Fórum de Dourados ganhará reforma com investimento de R$ 2.2 milhões

Sarah Chaves, com informações do TJMS

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins e o juiz Luiz Alberto de Moura Filho, diretor do Foro de Dourados em substituição legal assinaram o contrato para a reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de Dourados.

O ato aconteceu no Salão Pantanal do TJMS, em Campo Grande nesta quarta-feira (17) e contou também com a doação de 25 computadores do Tribunal para entidades de Dourados. A Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados (ACCGD) recebeu 6 computadores, a Associação Douradense de Assistência Social Lar Ebenezer (ADAS) ganhou 4, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dourados (APAE) foi contemplada com 15 equipamentos.

O contrato prevê a execução de uma obra completa de reforma do prédio, com fornecimento de todo o material e mão de obra necessários que deve ser realizada dentro do prazo de sete meses, a partir da data de início dos serviços, para concluir a obra, que terá um valor global de R$ 2.273.250,38.

A reforma foi uma demanda identificada durante 2º Gabinete de Integração na comarca de Dourados.

“Nós, na verdade, aproveitamos o momento em que estamos dando a ordem de serviço para que esse contrato comece a ser executado para agregarmos essa parte de atendimento social. Quem não é da nossa área, talvez não tenha a ciência desses gabinetes de integração, mas nós percorremos todas as comarcas do Estado e nos instalamos nos fóruns de todas as comarcas e lá desenvolvemos uma série de ações de atendimento, benefícios e serviços que o Tribunal de Justiça tem levado ao interior. Então, nesses locais, nós estamos aproveitando também e fazendo a doação de equipamentos que já são inservíveis para o tribunal, mas que são perfeitamente aproveitáveis pelas atividades”, destacou o presidente.

