Justiça

Homem é condenado a 18 anos por homicídio qualificado em Caarapó

Júri considerou autoria e materialidade do crime cometido há mais de 10 anos

27 fevereiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius
Fórum de CaarapóFórum de Caarapó   (Divulgação)

Mais de 12 anos após o crime, um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Caarapó por homicídio qualificado. A pena foi fixada em 18 anos e 8 meses de prisão, em regime inicial fechado.

O crime ocorreu na madrugada de 22 de agosto de 2013, no centro da cidade. A vítima, de 32 anos, foi atacada com golpes de faca em frente a uma residência e morreu após sofrer um corte profundo no pescoço. Testemunhas relataram ter ouvido barulho e encontrado o homem já sem vida no quintal do imóvel.

O processo tramitava desde 2014, mas o júri só foi realizado após o cumprimento de mandado de prisão preventiva no fim de 2024. Segundo o Ministério Público, o acusado estava foragido na época do crime.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade e condenou o réu por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, afastando a qualificadora de motivo torpe. A defesa pediu a desclassificação para homicídio simples, mas a tese foi rejeitada.

A sentença determinou a execução imediata da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania das decisões do júri, com expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória.

