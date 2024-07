Homem é condenado a 2 anos de reclusão por ferir desafeto com tiro em Campo Grande

Arlan Campos foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por ferir um desafeto com um tiro em 5 de março de 2021, por volta das 22h, em uma conveniência situada na Rua Monterey, no bairro Santa Mônica.

Na noite do incidente, Campos envolveu-se em uma discussão com a vítima, motivada por comentários depreciativos que esta estaria fazendo a seu respeito. Durante o confronto, Campos disparou uma arma de fogo, atingindo o desafeto na virilha. O ferimento foi caracterizado como lesão corporal de natureza leve.

Inicialmente, Campos foi denunciado por tentativa de homicídio, mas a acusação foi desclassificada para lesão corporal leve. O juiz Aluizio Pereira dos Santos, responsável pelo caso, determinou que a pena de reclusão fosse cumprida em regime aberto, permitindo a Campos recorrer em liberdade.

