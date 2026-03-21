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JustiÃ§a

Homem que atacou a ex com facadas Ã© condenado a 17 anos de prisÃ£o em Campo Grande

O juiz AluÃ­zio Pereira dos Santos determinou que o rÃ©u cumpra a pena em regime fechado, alÃ©m da perda do poder familiar e do pagamento de indenizaÃ§Ã£o mÃ­nima Ã  vÃ­tima

21 marÃ§o 2026 - 11h26VinÃ­cius Santos
Juiz Aluízio Pereira dos Santos - Juiz AluÃ­zio Pereira dos Santos -   (Foto: Arquivo)

Em julgamento realizado na sexta-feira (20), o Tribunal do Júri condenou o réu Gedião da Costa Franca a 17 anos e três meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime ocorreu em 10 de maio de 2025, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

À época do ataque, o acusado utilizou uma arma branca para ferir a vítima, causando lesões violentamente. Conforme consta nos autos, ele teria usado uma faca com lâmina de 23 centímetros.

O julgamento foi presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. O magistrado também determinou que o réu pague indenização mínima de R$ 10 mil à vítima, a título de reparação pelos danos causados.

O juiz determinou ainda a perda do poder familiar do réu em relação aos filhos que possui em comum com a vítima, conforme previsto no artigo 92, inciso II, do Código Penal. Também foi determinado o envio de ofício à Vara da Infância e Juventude da comarca para as providências cabíveis.

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