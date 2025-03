Homem que quase matou cozinheiro em Campo Grande segue preso, decide TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de revogação da prisão de Denivaldo Batista Nascimento, de 50 anos, condenado a uma pena de 9 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão por tentativa de homicídio contra o chefe de cozinha César Alexandre Bennet Ferreira, ocorrido em abril de 2020, em Campo Grande.

A decisão foi tomada pela desembargadora Elizabete Anache, que analisou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Nascimento. A defesa argumentava que a prisão deveria ser revista, citando, entre outros pontos, a aplicação de uma nova interpretação jurídica sobre a execução de penas em casos julgados pelo Tribunal do Júri, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.068.

Nascimento foi condenado em júri popular realizado no dia 21 de fevereiro deste ano, ocasião em que a prisão em regime fechado foi decretada pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos.

No entanto, o pedido de liminar para revogar essa prisão foi rejeitado pela desembargadora, que se baseou na jurisprudência recente, incluindo o julgamento do STF que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da duração da pena.

A defesa de Denivaldo Batista Nascimento ainda pode recorrer da decisão, enquanto ele segue preso provisoriamente. A vítima, que foi agredida com um cabo de machado, sofreu severos danos, incluindo cegueira em um olho e paralisia parcial do corpo, e foi determinada uma indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida monetariamente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também