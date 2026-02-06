Homem que vingou morte do irmão enfrenta júri popular hoje em Campo Grande

Luiz Eduardo Lopes, de 59 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (6) em Campo Grande, acusado de matar Francisco Alves Pereira em 2010.

O crime ocorreu em 29 de agosto daquele ano, em um bar no bairro Coophavila II. Segundo os autos do processo, Luiz Eduardo utilizou um instrumento perfuro-cortante (faca) e desferiu golpes contra Francisco, causando sua morte.

De acordo com os dados processuais, o crime teria sido motivado por vingança. Luiz Eduardo teria atacado Francisco Alves Pereira por acreditar que ele seria responsável pelo homicídio de Carlos Henrique Lopes, irmão do denunciado/réu.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos, e o desfecho do caso deve ser divulgado ainda hoje.

