Justiça

Homem que vingou morte do irmão enfrenta júri popular hoje em Campo Grande

O crime ocorreu em 2010, em um bar na rua Beira-Mar

06 fevereiro 2026 - 08h52Vinícius Santos
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo  

Luiz Eduardo Lopes, de 59 anos, enfrenta júri popular nesta sexta-feira (6) em Campo Grande, acusado de matar Francisco Alves Pereira em 2010.

O crime ocorreu em 29 de agosto daquele ano, em um bar no bairro Coophavila II. Segundo os autos do processo, Luiz Eduardo utilizou um instrumento perfuro-cortante (faca) e desferiu golpes contra Francisco, causando sua morte.

De acordo com os dados processuais, o crime teria sido motivado por vingança. Luiz Eduardo teria atacado Francisco Alves Pereira por acreditar que ele seria responsável pelo homicídio de Carlos Henrique Lopes, irmão do denunciado/réu.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos, e o desfecho do caso deve ser divulgado ainda hoje.

