Menu
Menu Busca sexta, 06 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Justiça

Investigação apura suspeita de falhas em maternidade responsável por 60% dos partos na Capital

Procedimento foi instaurado após morte de bebê durante parto e relatos de outros óbitos recentes

06 março 2026 - 17h55Luiz Vinicius

 

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para investigar a qualidade da assistência obstétrica prestada na principal maternidade de Campo Grande, administrada pela Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI). A unidade concentra cerca de 60% dos partos realizados na Capital, com média aproximada de 650 nascimentos por mês.

A investigação foi instaurada pela 76ª Promotoria de Justiça após denúncia encaminhada à Ouvidoria do MPMS sobre a morte de um bebê durante o parto, em outubro de 2025. O caso levantou suspeitas de negligência médica e de falta de atendimento humanizado à gestante.

Durante a apuração inicial, o Ministério Público identificou relatos de outros óbitos fetais e neonatais recentes. Também foram considerados registros públicos, reportagens e um dossiê elaborado por famílias que afirmam ter enfrentado situações de violência obstétrica na maternidade.

Diante das informações, o MPMS solicitou dados detalhados à maternidade e à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre protocolos de atendimento, notificações aos sistemas oficiais de vigilância e a atuação dos comitês de prevenção de mortalidade materna e infantil. O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) também foi acionado para informar sobre sindicâncias e denúncias envolvendo a unidade.

Além disso, o Ministério da Saúde deverá encaminhar parâmetros nacionais relacionados às taxas de óbitos fetais e neonatais, permitindo a comparação com os indicadores locais. O procedimento tramita em sigilo por envolver dados sensíveis de pacientes e familiares, e tem caráter investigativo para apurar possíveis falhas na prestação do serviço e avaliar a adoção de medidas administrativas ou judiciais.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
Justiça
Justiça condena mulher por injúria racial após recurso do MP em Mundo Novo
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
Polícia
Operação mira agentes da Polícia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Juíza Katy Braun do Prado - Foto: Luciana Nassar
Justiça
Corte de gastos de Adriane Lopes compromete acolhimento de menores, aponta juíza
Crime em novembro de 2021 - Foto: Reprodução
Justiça
Homem que matou rival a facadas é julgado nesta sexta em Campo Grande
Porsche Cayenne S de Arthur Torres Rodrigues Navarro
Justiça
Justiça obriga pai e filho a pagar pensão a família de motoentregador morto em acidente
Réu praticou crimes por quatro anos
Justiça
Homem é condenado por estupro reiterado contra criança por quatro anos em Ladário
Celas de um presídio
Justiça
Homem é condenado a mais de 17 anos de prisão por estupro contra criança em Corumbá
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
Justiça
Ministro André Mendonça dá 'ralo' na PGR após órgão ignorar urgência na prisão de Vorcaro
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Polícia
PF aponta corrupção na saúde de Macapá e ministro do STF afasta prefeito
Sede do CNJ -
Justiça
Magistrados que deixaram o Judiciário devem cumprir quarentena antes de advogar, diz CNJ

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Prefeitura diz ao Ministério Público que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs