Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Justiça

Irmãos Brazão são condenados a 76 anos por assassinato de Marielle e Anderson

STF também fixou penas para outros réus e determinou pagamento de R$ 7 milhões em indenizações às vítimas e familiares

25 fevereiro 2026 - 15h10Taynara Menezes
A decisão determina ainda a perda dos cargos públicos após o trânsito em julgadoA decisão determina ainda a perda dos cargos públicos após o trânsito em julgado   (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão a 76 anos e três meses de prisão pelos crimes de duplo homicídio, organização criminosa e tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018 no Rio de Janeiro.

Além dos irmãos Brazão, Ronald Alves de Paula, major da Polícia Militar, foi condenado a 56 anos, Robson Calixto, ex-policial militar, a 9 anos, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, a 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção, sendo absolvido do homicídio.

A decisão determina ainda a perda dos cargos públicos após o trânsito em julgado e o pagamento de R$ 7 milhões em indenizações: R$ 3 milhões para cada família de Marielle e Anderson, e R$ 1 milhão para Fernanda Chaves.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Tentativa de homicídio na Vila Santa Luzia: réu pega 7 anos de prisão em regime fechado
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de ser o autor dos tiros que mataram adolescentes é julgado hoje na Capital
Ministro Flávio Dino
Justiça
STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos
Moraes é relator do processo
Justiça
Moraes diz que não há dúvida que irmãos Brazão mandaram matar Marielle
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Influenciador e marido são condenados por produção de conteúdo sexual com adolescentes
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles
Justiça
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr