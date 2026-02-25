Irmãos Brazão são condenados a 76 anos por assassinato de Marielle e Anderson

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão a 76 anos e três meses de prisão pelos crimes de duplo homicídio, organização criminosa e tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018 no Rio de Janeiro.

Além dos irmãos Brazão, Ronald Alves de Paula, major da Polícia Militar, foi condenado a 56 anos, Robson Calixto, ex-policial militar, a 9 anos, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, a 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção, sendo absolvido do homicídio.

A decisão determina ainda a perda dos cargos públicos após o trânsito em julgado e o pagamento de R$ 7 milhões em indenizações: R$ 3 milhões para cada família de Marielle e Anderson, e R$ 1 milhão para Fernanda Chaves.

