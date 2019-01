O ex-secretário de Fazenda da gestão Délia Razuk (PR), João Fava Neto, é considerado foragido da Justiça. O mandado de prisão contra ele foi entregue nesta quinta-feira (17) à polícia, porém, após diversas diligências realizadas nesta manhã de sexta-feira (18), as tentativas de localizá-lo foram frustradas.



As ações de buscas aconteceram nos imóveis de propriedade do ex-secretário, tanto em Dourados quanto em Campo Grande.



Fava Neto é acusado de ser um dos "cabeças" do esquema de corrupção no setor de licitações do município. Em outubro do ano passado, ele, a vereadora Denize Portolan (PR), o ex-diretor de licitações da prefeitura, Anilton Garcia de Souza e o empresário Messias José da Silva, foram presos durante a "Operação Pregão" deflagrada pelo Ministério Público Estadual.



No dia 24 de dezembro a Justiça concedeu habeas corpus a João Fava, porém, por determinação do desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, a liminar foi cassada e no dia 14 de janeiro e o ex-secretário teve a liberdade revogada.

