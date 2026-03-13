A Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) condenou o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira a 24 anos de reclusão por ser apontado como autor intelectual do assassinato do colega, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, crime ocorrido no ano de 2003.

Além da pena de prisão, também foi determinada a perda do cargo público. A Justiça ainda expediu mandado de prisão preventiva, o que significa que o condenado deve começar a cumprir a pena imediatamente.

Apesar da demora no desfecho do caso, o TJES destacou que, após a regular tramitação do processo, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal Pleno decidiu pela condenação do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira.

A sessão de julgamento foi pública e transmitida pelos canais institucionais do Tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo informou que presta esses esclarecimentos em respeito à sociedade, limitando-se a comunicar o resultado do julgamento proferido por seu órgão competente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m