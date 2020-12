Justiça agora na casa de Jamilson Name; Pantanal Cap lacrado

Equipes do Garras e Gaeco cumprem neste momento mandado de busca e apreensão na residência do deputado Jamilson Name, filho do empresário Jamil Name, durante a sexta fase da Operação Omertá.

Fontes dos órgãos de investigação informaram ao JD1 que a Justiça decretou também o encerramento das atividades da empresa da família Name, o Pantanal Cap.

Mandados de prisões estão sendo cumpridos em nível de gerência do jogo do bicho e Pantanal Cap.

Daqui a pouco, informações ao vivo com detalhes sobre a operação.

