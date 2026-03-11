Menu
Menu Busca quarta, 11 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina

O militar fez um vídeo humorístico de duplo sentido; a pena de 1 ano de detenção foi convertida em prestação de serviços gratuitos à comunidade

11 março 2026 - 12h11Vinícius Santos
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas BisFardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis  

A Justiça, por meio da Auditoria Militar, condenou um soldado da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) que gravou, em uma oficina, um vídeo fardado fazendo piada relacionada à “limpeza de bico”, em Campo Grande.

Segundo dados processuais, em 6 de março de 2025, o vídeo foi gravado após o militar sair do quartel, ao término de seu expediente. Ele deixou seu veículo para conserto em uma oficina mecânica e produziu um vídeo de cunho humorístico, publicando-o em sua rede social Instagram. 

A publicação teria ocorrido mesmo o policial tendo conhecimento da Portaria nº 111/PM-1/EMG/2021, de 24 de março de 2021, que veda o uso do uniforme em conteúdos audiovisuais não autorizados.

O caso chegou ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que denunciou o soldado à Justiça. No processo, ele declarou que o vídeo era uma piada de duplo sentido sobre mecânica, sem qualquer relação com a Polícia Militar, e que, em nenhum momento, teve a intenção de denegrir a imagem da corporação.

O militar esclareceu ainda que, assim que percebeu a publicação, solicitou a retirada do conteúdo, o que já foi feito, e que tinha conhecimento da portaria proibitiva. Ao condenar, a Justiça considerou que  a retirada posterior do conteúdo não afasta a consumação do delito, pois o compartilhamento efetivamente ocorreu e o material permaneceu disponível por tempo suficiente para visualização e disseminação, inclusive por outros meios. 

"Não se trata, portanto, de simples irregularidade disciplinar, mas deconduta que violou norma regulamentar e produziu resultado apto a afetar aadministração militar, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do art. 324 do Código Penal Militar". 

Penas – O juiz Albino Coimbra Neto decidiu aplicar ao sentenciado 1 ano de detenção, devendo o cumprimento da pena iniciar no regime aberto, podendo ele apelar em liberdade. Caso não esteja preso por outro motivo, concede-se a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

  1. - No primeiro ano da suspensão, o sentenciado deverá prestar serviços gratuitos à comunidade, em instituição beneficente pública ou privada – a ser escolhida pelo juízo da execução penal – por sete horas semanais;

  2. - Informar bimestralmente suas atividades e comprovar o cumprimento da condição acima mencionada;

  3. - Não ser preso ou processado criminalmente;

  4. - Não mudar de endereço nem sair da comarca por prazo superior a 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial; e

  5. - Recolher-se à residência até às 22h, salvo se estiver de serviço.

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Tecnologia
Evento da Defensoria Pública debate IA e desafios do Direito do Consumidor em Campo Grande
Caminhão em acidente - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Justiça
Justiça manda transportadora pagar R$ 200 mil após morte de caminhoneiro em acidente
Menina sofria violência sexual -
Justiça
Justiça mantém 14 anos de prisão a homem acusado de abusar de enteadas em Maracaju
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisão
Justiça
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisão
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Justiça
Audiência de direitos humanos discute operação policial no Rio que terminou com 122 mortos
Desembargador Ary Raghiant Neto - Foto: TJMS
Justiça
'Tempos de muito aprendizado', diz desembargador ao deixar o TJMS para voltar à advocacia
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
Justiça
Dupla pega 40 anos de prisão por matar mulher brutalmente em Campo Grande
Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos,
Justiça
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão
Prédio da Polícia Civil de MS - Foto: PCMS
Justiça
Desembargadores do TJMS mantêm tornozeleira em delegado investigado por corrupção
Animal e rodovia - Foto: Ilustrativa
Meio Ambiente
MPMS lança na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/3/2026