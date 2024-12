Justiça do Trabalho de MS firma acordo de R$ 15 milhões com o Grupo São Bento

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial (CEPP), firmou um acordo de R$ 15 milhões com as empresas do Grupo São Bento para a quitação de 250 processos.

A conciliação foi homologada pela juíza do trabalho Fátima Regina de Saboya Salgado em 19 de dezembro, último dia do recesso forense, garantindo que a liberação dos valores ocorresse antes do Natal.

A relação dos beneficiados por este acordo encontra-se disponível nos autos do processo 0024616-29.2020.5.24.0007, mas a Justiça do Trabalho sul-mato-grossense recomenda que àqueles que possuem ações trabalhistas contra rede de farmácias entrem em contato com seus advogados para verificarem se foram contemplados pela decisão e se os valores já estão disponíveis.

