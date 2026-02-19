Menu
Justiça nega soltura de carpinteiro acusado de tentativa de feminicídio

O caso envolve uma discussão por causa de um botijão de gás, ocasião em que o homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima

19 fevereiro 2026 - 09h12

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou, em decisão liminar, o pedido de soltura de Rogério Souza de Freitas, preso por tentativa de feminicídio, em Campo Grande.

A defesa ingressou com habeas corpus alegando que o acusado está preso desde 14 de dezembro de 2025 em razão da suposta prática do crime. Sustentou a ausência de intenção de matar e questionou a dinâmica dos fatos, bem como o teor dos depoimentos colhidos durante a investigação.

Ainda conforme a defesa, Rogério é carpinteiro, possui residência fixa, quatro filhos e trabalhos pendentes, argumentando que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual requereu a concessão de liminar para colocá-lo em liberdade.

No entanto, a desembargadora Elizabete Anache, ao analisar o pedido, indeferiu a ordem de soltura. Segundo a magistrada, a restrição da liberdade encontra fundamento na garantia da integridade física da vítima e na preservação da ordem pública.

Ainda em juízo de cognição sumária, a relatora destacou que há indícios de que, em tese, o acusado e a vítima teriam se envolvido em uma discussão relacionada a um botijão de gás, ocasião em que o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a mulher.

Para a desembargadora, há demonstração de gravidade concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, inclusive diante da possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que o acusado já responde a outros processos criminais na Capital.

