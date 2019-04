Lula tem pena reduzida

Joilson Francelino, com informações do portal UOL

Três dos quatro ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) da 5ª Turma, decidiram há pouco pela redução da pena do ex-presidente Lula de 12 anos e um mês, para oito anos e dez meses, no caso do tríplex em Guarujá-SP.

Com a decisão, Lula que está preso desde 7 de abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, poderá ter direito ao regime semiaberto ou à prisão domiciliar, em setembro deste ano. A progressão para o regime semiaberto é prevista após o cumprimento de um sexto da sentença, considerando a redução no tempo de prisão.

Votaram a favor da redução os ministros Felix Ficher (relator do processo), Jorge Mussi e Reinaldo Soares. Falta o voto do ministro Ribeiro Dantas. A Quinta Turma do STJ é formada por cinco magistrados, mas um deles, Joel Paciornik, se declarou impedido de votar.

