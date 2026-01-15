Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Justiça

MPMS define Comissão Eleitoral para escolha de Procurador-Geral de Justiça

A medida representa o primeiro passo do rito sucessório que culminará na definição do responsável pela condução administrativa e institucional do Ministério Público

15 janeiro 2026 - 08h36Vinícius Santos
Reunião Colégio de Procuradores - Reunião Colégio de Procuradores -   (Foto: Decom / MPMS)

Está definida a Comissão Eleitoral responsável por conduzir o processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para o biênio 2026. A definição ocorreu durante reunião realizada na quarta-feira (14/jan). Atualmente, o cargo de PGJ é ocupado por Romão Avila Milhan Junior.

De acordo com informações do Colégio de Procuradores de Justiça, esta foi a primeira reunião ordinária do ano, realizada de forma presencial e também por videoconferência. A pauta institucional foi voltada à designação dos integrantes da Comissão Eleitoral que ficará encarregada de organizar e conduzir o processo eleitoral.

O egrégio colegiado indicou quatro membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo dois Procuradores de Justiça e dois Promotores de Justiça.

Foram designados como Procuradores de Justiça titulares a procuradora Irma Vieira de Santana e Anzoategui e o procurador Olavo Monteiro Mascarenhas. Na condição de suplentes, atuarão o procurador Clovis Amauri Smaniotto e a procuradora Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira.

Representando a primeira instância, foram indicadas como Promotoras de Justiça titulares Regina Dörnte Broch e Cristiane Alencar. Como suplentes, integrarão a comissão as promotoras Candy Hiroki Cruz Marques Moreira e Emy Louise Souza de Almeida Albertini.

A data da eleição para escolha do novo Procurador-Geral de Justiça ainda não foi divulgada.

Inovação

Durante a reunião, também foram feitas comunicações institucionais relevantes. O Corregedor-Geral de Justiça, Helton Fonseca Bernardes, apresentou uma inovação na correição ordinária que promete agilizar de forma significativa o trabalho dos Procuradores de Justiça.

A funcionalidade foi desenvolvida no âmbito do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), já estava prevista na Lei Orgânica do MPMS e contou com a coordenação da assessora especial do Procurador-Geral de Justiça e coordenadora da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MPMS), promotora de Justiça Cristiane Mourão Leal Santos.

“Essa funcionalidade garantirá que o Procurador de Justiça, dentro dos próprios processos, faça, um a um, o ato da inspeção permanente, conforme a lei do Ministério Público”, destacou a coordenadora do STI.

A medida é apontada como mais um avanço no fortalecimento dos mecanismos de controle interno e na modernização das rotinas institucionais do MPMS, com foco na eficiência e na segurança jurídica dos procedimentos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsonaro
Justiça
Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar
Adriano foi morto com várias facadas
Interior
Acusado de matar homem com facada em São Gabriel do Oeste vai a júri popular
Imagem de homem com algema
Justiça
Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Prefeitura consulta Tribunal de Contas sobre eventual aumento salarial de servidores
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJ mantém 20 anos de prisão para homem que estuprou a enteada em Campo Grande
Fachada do TJMS - Foto: Divulgação
Interior
TJ mantém 8 anos de prisão de homem condenado por estupro de vulnerável em Naviraí
Prefeita Adriane Lopes
Política
Em menos de 24h, Adriane veta lei dos vereadores que suspendia alta do IPTU na Capital
Dinheiro /
Interior
Justiça anula empréstimo de R$ 87 mil feito por pessoa incapaz e manda banco indenizar
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Justiça
Justiça reconhece prática reiterada e condena estelionatário por golpe em Campo Grande
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Justiça
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande