Justiça

Mulher é condenada após arrecadar R$ 412 mil com golpes de doenças, mortes e crianças fictícias

Ré enganava vítimas com histórias dramáticas por quase três anos e foi sentenciada a 4 anos e 2 meses de prisão

28 fevereiro 2026 - 17h14Taynara Menezes
Fórum de Campo Grande Fórum de Campo Grande   (Foto: Divulgação / TJMS)

Uma mulher foi condenada por estelionato continuado após enganar vítimas durante quase três anos, usando histórias de doenças graves, mortes inexistentes e crianças fictícias. Ao longo do período, arrecadou mais de R$ 412 mil, incluindo empréstimos bancários feitos por uma das vítimas, que precisou vender um imóvel para cobrir os valores.

De acordo com a sentença do juiz Deyvis Ecco, a ré criava narrativas dramáticas cuidadosamente planejadas para despertar compaixão e urgência. As vítimas forneciam moradia, alimentação e apoio financeiro, acreditando ajudar familiares em sofrimento, sem desconfiar que estavam sendo enganadas.

Para dar aparência de verdade às histórias, a acusada falsificava mensagens e cartas, se passava por crianças e chegou a usar carimbo médico falsificado para justificar pedidos de dinheiro. Durante a investigação, foi confirmado que ela se inspirou no livro “A Câmara de Gás” para estruturar os golpes.

O juiz classificou o crime como planejado, reiterado e cruel, destacando a exploração da confiança e solidariedade humanas. A ré foi sentenciada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto, além de 258 dias-multa, sem possibilidade de substituição da pena por medidas alternativas.

A decisão reforça que fraudes que manipulam sentimentos humanos não ficam impunes e geram consequências proporcionais à gravidade da conduta.

