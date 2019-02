Nando e comparsa serão julgados na quarta-feira, pela morte de "Larissa"

Saiba Mais Justiça Nando pega mais dois anos de prisão por ocultação de cadáver

Apontados como autores de mortes no bairro Danúbio Azul, Luiz Alves Martins Filho, o “Nando”, 49 anos, e seu comparsa, Michel Henrique Vilela Vieira, 23 anos, serão julgados na próxima quarta-feira (20), pela morte de Jhennifer Luana Lopes, a "Larissa".

"Larissa" foi morta em 2016, quando tinha 16 anos. Na ação que tramita na 2ª Vara do Tribunal do Juri, a vítima foi assassinada e o corpo enterrado no Jardim Veraneio, região do bairro onde as vítimas residiam. De acordo com o inquérito policial, “Nando” convenceu a vítima a entrar em seu veículo para juntos fazerem “uns corres”. Em dado momento, ele obteve a confissão da vítima sobre furtos praticados em sua residência, o que, segundo ele, o motivou a matar a adolescente.

Nando confessou que a enforcou com uma correia utilizada em máquina de lavar roupa e em seguida a asfixiou, enquanto Michel continha os movimentos da adolescente e vigiava o local para garantir a conclusão do crime.

Os dois serão julgados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, dissimulação e meios que dificultam a defesa da vítima.

Condenados

"Nando" já acumula condenações pelos julgamentos já ocorridos, que somam mais de 36 anos de prisão. O caso de "Nando" ainda sofrerá mais de 45 desdobramento, o que pode aumentar ainda mais a condenação. Michel foi condenado em setembro do ano passado a 13 anos e um mês de prisão.

Relembre o caso

Luiz Alves Martins Filho, o "Nando", passou quatro anos cometendo homicídios e explorando sexualmente as vítimas, sem ser denunciado. Segundo a polícia, ele enforcava ou estrangulava as vítimas porque não gostava de ver sangue e depois as enterrava de cabeça para baixo na região do jardim Veraneio. Ele visitava com frequência o que tinha como “cemitério particular”.

