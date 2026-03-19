OrganizaÃ§Ãµes criminosas exploram dados de processos para aplicar golpe do falso advogado

Análise do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra que organizações criminosas têm explorado dados de processos judiciais para abordar partes envolvidas em ações, especialmente em demandas previdenciárias, consumeristas e de grande volume, com o objetivo de aplicar o “golpe do falso advogado”.

Conforme o Conselho Nacional de Justiça, a Ouvidoria do órgão registrou 88 denúncias relacionadas ao chamado “golpe do falso advogado” desde maio de 2025 e tem articulado medidas com tribunais e áreas técnicas para reforçar a segurança no acesso aos sistemas de processo eletrônico. Do total de manifestações, 74 foram contabilizadas em 2025 e 14 em 2026.

De acordo com levantamento da Ouvidoria Nacional de Justiça, 70,5% das denúncias foram apresentadas por advogados, que questionam os critérios de segurança dos sistemas utilizados pelos tribunais e apontam possíveis brechas que permitiriam o acesso indevido a informações processuais.

Utilizando linguagem jurídica e se passando por profissionais da advocacia, os golpistas prometem a liberação de indenizações ou valores judiciais mediante pagamento antecipado, prejudicando principalmente pessoas idosas e cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social.

O CNJ diz que todas as manifestações recebidas são encaminhadas ao Departamento de Tecnologia da Informação e à Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Inovação do órgão, responsáveis pela interlocução com os tribunais que administram os sistemas de processo eletrônico.

O objetivo é avaliar eventuais vulnerabilidades e promover melhorias tecnológicas que reforcem a proteção das informações processuais. Além disso, a Ouvidoria orienta os cidadãos que foram vítimas ou alvos de tentativa de fraude a registrar ocorrência policial, para que os crimes sejam investigados pelas autoridades competentes.

Para o ouvidor nacional de Justiça, conselheiro do CNJ, Marcello Terto e Silva, o enfrentamento desse tipo de fraude exige uma atuação integrada entre tecnologia, proteção de dados e conscientização da sociedade. “A preservação da confiança pública no Poder Judiciário passa, necessariamente, pela proteção dos cidadãos contra a instrumentalização ilícita do processo judicial, sobretudo quando destinada a violar direitos e explorar economicamente aqueles que buscam na Justiça a garantia de sua dignidade”, afirmou.

Redução de denúncias

Dados levantados pela Ouvidoria indicam que houve redução progressiva das reclamações classificadas como “golpe do falso advogado” a partir do segundo semestre de 2025, período em que os tribunais intensificaram a adoção de duplo fator de autenticação nos sistemas de processo eletrônico.

Segundo Marcello Terto, a medida representou um avanço importante para dificultar acessos indevidos às plataformas judiciais.

“O impacto é evidente: a diminuição progressiva das ocorrências reportadas indica que a exigência de autenticação reforçada contribuiu diretamente para dificultar acessos indevidos, mitigar a extração massiva de informações processuais e enfraquecer a atuação dessas redes criminosas”, destacou.

O conselheiro também alertou que pessoas idosas frequentemente são alvo preferencial dessas quadrilhas, especialmente em ações previdenciárias ou relacionadas a créditos judiciais.

Como denunciar

As denúncias podem ser registradas por meio do formulário eletrônico da Ouvidoria Nacional de Justiça, disponível no site do CNJ.

Outras iniciativas

Durante a primeira sessão extraordinária do CNJ de 2026, realizada em 3 de março, o Plenário aprovou nota técnica favorável ao Projeto de Lei n. 4.709/2025, que cria medidas para prevenir e combater o chamado golpe do falso advogado e outras fraudes relacionadas a processos eletrônicos.

O projeto determina que os tribunais adotem mecanismos de segurança como autenticação multifator obrigatória para magistrados, membros do Ministério Público, defensores, servidores e advogados, além de prever alertas automáticos em caso de acessos suspeitos aos sistemas.

A Nota Técnica n. 0001199-76.2026.2.00.0000, relatada pelo Conselheiro Rodrigo Badaró, também sugere que a autenticação multifator possa incluir biometria, além do certificado digital, e reforça que o CNJ atuará em articulação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo Badaró, as medidas não reduzem a transparência dos processos judiciais. “O combate ao golpe deve ocorrer com mais segurança no acesso aos sistemas, e não com menos publicidade”, afirmou.

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Conforme o Conselho Nacional de JustiÃ§a, a Ouvidoria do Ã³rgÃ£o registrou 88 denÃºncias relacionadas ao chamado "golpe do falso advogado" desde maio de 2025 e tem articulado medidas com tribunais e Ã¡reas tÃ©cnicas para reforÃ§ar a seguranÃ§a no acesso aos sistemas de processo eletrÃ´nico. Do total de manifestaÃ§Ãµes, 74 foram contabilizadas em 2025 e 14 em 2026. De acordo com levantamento da Ouvidoria Nacional de JustiÃ§a, 70,5% das denÃºncias foram apresentadas por advogados, que questionam os critÃ©rios de seguranÃ§a dos sistemas utilizados pelos tribunais e apontam possÃ­veis brechas que permitiriam o acesso indevido a informaÃ§Ãµes processuais. Utilizando linguagem jurÃ­dica e se passando por profissionais da advocacia, os golpistas prometem a liberaÃ§Ã£o de indenizaÃ§Ãµes ou valores judiciais mediante pagamento antecipado, prejudicando principalmente pessoas idosas e cidadÃ£os em situaÃ§Ã£o de maior vulnerabilidade social. O CNJ diz que todas as manifestaÃ§Ãµes recebidas sÃ£o encaminhadas ao Departamento de Tecnologia da InformaÃ§Ã£o e Ã ComissÃ£o Permanente de Tecnologia da InformaÃ§Ã£o e InovaÃ§Ã£o do Ã³rgÃ£o, responsÃ¡veis pela interlocuÃ§Ã£o com os tribunais que administram os sistemas de processo eletrÃ´nico. O objetivo Ã© avaliar eventuais vulnerabilidades e promover melhorias tecnolÃ³gicas que reforcem a proteÃ§Ã£o das informaÃ§Ãµes processuais. AlÃ©m disso, a Ouvidoria orienta os cidadÃ£os que foram vÃ­timas ou alvos de tentativa de fraude a registrar ocorrÃªncia policial, para que os crimes sejam investigados pelas autoridades competentes.

Para o ouvidor nacional de JustiÃ§a, conselheiro do CNJ, Marcello Terto e Silva, o enfrentamento desse tipo de fraude exige uma atuaÃ§Ã£o integrada entre tecnologia, proteÃ§Ã£o de dados e conscientizaÃ§Ã£o da sociedade. "A preservaÃ§Ã£o da confianÃ§a pÃºblica no Poder JudiciÃ¡rio passa, necessariamente, pela proteÃ§Ã£o dos cidadÃ£os contra a instrumentalizaÃ§Ã£o ilÃ­cita do processo judicial, sobretudo quando destinada a violar direitos e explorar economicamente aqueles que buscam na JustiÃ§a a garantia de sua dignidade", afirmou. ReduÃ§Ã£o de denÃºncias Dados levantados pela Ouvidoria indicam que houve reduÃ§Ã£o progressiva das reclamaÃ§Ãµes classificadas como "golpe do falso advogado" a partir do segundo semestre de 2025, perÃ­odo em que os tribunais intensificaram a adoÃ§Ã£o de duplo fator de autenticaÃ§Ã£o nos sistemas de processo eletrÃ´nico. Segundo Marcello Terto, a medida representou um avanÃ§o importante para dificultar acessos indevidos Ã s plataformas judiciais. "O impacto Ã© evidente: a diminuiÃ§Ã£o progressiva das ocorrÃªncias reportadas indica que a exigÃªncia de autenticaÃ§Ã£o reforÃ§ada contribuiu diretamente para dificultar acessos indevidos, mitigar a extraÃ§Ã£o massiva de informaÃ§Ãµes processuais e enfraquecer a atuaÃ§Ã£o dessas redes criminosas", destacou. O conselheiro tambÃ©m alertou que pessoas idosas frequentemente sÃ£o alvo preferencial dessas quadrilhas, especialmente em aÃ§Ãµes previdenciÃ¡rias ou relacionadas a crÃ©ditos judiciais. Como denunciar As denÃºncias podem ser registradas por meio do formulÃ¡rio eletrÃ´nico da Ouvidoria Nacional de JustiÃ§a, disponÃ­vel no site do CNJ. Outras iniciativas Durante a primeira sessÃ£o extraordinÃ¡ria do CNJ de 2026, realizada em 3 de marÃ§o, o PlenÃ¡rio aprovou nota tÃ©cnica favorÃ¡vel ao Projeto de Lei n. 4.709/2025, que cria medidas para prevenir e combater o chamado golpe do falso advogado e outras fraudes relacionadas a processos eletrÃ´nicos. O projeto determina que os tribunais adotem mecanismos de seguranÃ§a como autenticaÃ§Ã£o multifator obrigatÃ³ria para magistrados, membros do MinistÃ©rio PÃºblico, defensores, servidores e advogados, alÃ©m de prever alertas automÃ¡ticos em caso de acessos suspeitos aos sistemas. A Nota TÃ©cnica n. 0001199-76.2026.2.00.0000, relatada pelo Conselheiro Rodrigo BadarÃ³, tambÃ©m sugere que a autenticaÃ§Ã£o multifator possa incluir biometria, alÃ©m do certificado digital, e reforÃ§a que o CNJ atuarÃ¡ em articulaÃ§Ã£o com a Autoridade Nacional de ProteÃ§Ã£o de Dados (ANPD), respeitando a Lei Geral de ProteÃ§Ã£o de Dados (LGPD). Segundo BadarÃ³, as medidas nÃ£o reduzem a transparÃªncia dos processos judiciais. "O combate ao golpe deve ocorrer com mais seguranÃ§a no acesso aos sistemas, e nÃ£o com menos publicidade", afirmou.

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