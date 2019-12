Pai que matou o filho afogado, passa pela primeira audiência hoje

O acusado de matar o próprio filho de dois anos em setembro, Evaldo Christyan Dias Zenteno, 21 anos, passará pela primeira audiência nesta segunda-feira (9), no Fórum de Campo Grande, às 14 horas.

O crime aconteceu em Campo Grande, mas o autor, a vítima e familiares são naturais de Aquidauana Na ocasião, serão ouvidas as testemunhas de acusação.

O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Aluízio Pereira dos Santos declara que o interrogatório do réu será após a declaração das testemunhas. “A audiência para ouvir as testemunhas de defesa e interrogatório do acusado será agendada após a defesa preliminar, quando ter-se-á as testemunhas arroladas pelo réu”, afirmou.

Evaldo afirma que matou o filho porque queria causar sofrimento à ex-mulher, por não aceitar a separação. Ele responde por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e asfixia por afogamento.

O crime

O caso veio à tona quando a criança deu entrada na Santa Casa. Os médicos suspeitaram das causas da morte e acionaram a polícia. O Choque foi ao local e conversou com Evaldo, que relatou que havia sido vítima de um roubo e que na ocasião levaram o carro e jogaram o filho em córrego na Avenida Presidente Ernesto Geisel.

Questionado novamente pela polícia, Evaldo mudou a versão da história e disse que queria se vingar da ex-mulher. Ele não aceitava o fim da separação e chegou a cogitar uma suposta traição. O rapaz informou que, por ter sofrido, também deveria fazer a ex sofrer.Ele então mergulhou a cabeça do menino em uma bacia com água, até matá-lo.

E para tentar despistar a polícia, levou a criança para a Santa Casa forjando a história do roubo. De acordo com a perícia, a vítima chegou morta ao hospital.

