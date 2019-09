Para fazer ex-mulher sofrer, pai mata filho de 2 anos afogado em bacia

Saiba Mais Polícia Homem que matou tio é preso após sair de festa

Evaldo Christyan Dias Zenteno, de 21 anos, foi preso após matar o filho Miguel Henrique Dos Reis Zenteno, de 2 anos, afogado em uma bacia para se vingar da ex-mulher que teria o traído, em Campo Grande.

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebeu a ocorrência da Santa Casa informando que havia entrado uma criança em óbito no hospital como morte a esclarecer nessa tarde de quinta-feira (19).

No hospital, para as enfermeiras, Evaldo deu a primeira versão de que tinha sido vítima de um roubo com a criança.

Já em depoimento à polícia, Evaldo explicou que pegou o carro emprestado de um amigo chamado Fernando Henrique, para ir a uma conveniência, que não soube explicar o endereço e nem dizer o nome, para comprar “toddynho”, e ao voltar para o carro, Miguel tinha sido seqüestrado por dois homens encapuzados.

Ele ainda acrescentou que viu os suspeitos jogando Miguel no córrego da avenida Ernesto Geisel, e não soube precisar exatamente onde.

Devido a falta de informações e falta de nexo na história contado, a equipe questionou Evaldo dos fatos e ele mudou a versão.

Evaldo relatou que foi traído pela ex-mulher, mão da criança, e que um amigo chamado de “Ninguém” o orientou a fazer a mulher sofrer matando o filho. O autor teria dito ao amigo que não teria coragem. A dupla teria ido encontrar um terceiro envolvido de nome Marcelo.

Nesta versão da história, a mando de “Ninguém”, Marcelo buscou Evaldo na casa dele, e o levou para casa de “Ninguém”, na vila Nhá Nhá, onde Marcelo segurou a criança e o matou afogado em uma bacia cheia de água.

Após os policias darem voz de prisão a Evaldo, e fazerem buscas na região para encontrar os coautores, Evaldo acabou confessando que matou o filho dele sozinho.

Ele foi preso por homicídio e encaminhado para a Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Centro.

Foram entregues no hospital por funcionários as roupas pertencentes à criança, sendo uma camisa branca, um short jeans e um par de sapatos, todos molhados, utilizados pela criança no momento do homicídio.

