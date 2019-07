Homem que matou tio é preso após sair de festa

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Miguel Arcanjo Camilo Junior, 32 anos, que matou a tiros o tio Osvaldo Foglia Junior, 47 anos, foi preso na noite de dessa segunda-feira (22) pelo Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil (GOI), após sair de uma festa no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, Miguel estava sendo monitorado e, na noite dessa segunda-feira, os investigadores receberam a informação de que ele estaria em uma festa.

No local, os militares flagraram Miguel saindo da festa por volta das 22h. Ele deixou o local em um Fiat Argo, acompanhado de duas pessoas.

Após dirigir por algumas quadras, o carro foi abordado pelos policias, Miguel não resistiu à prisão.

Miguel foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no Centro, e será encaminhado na manhã desta terça-feira (23) para a 4ª Delegacia de Polícia Civil.

A arma usada no crime não foi localizada.

Caso

Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos (a direita na foto), foi morto a tiros em uma conveniência no Jardim São Lourenço, onde ele teria ido cobrar uma dívida com o suspeito do crime, o sobrinho dele Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, na noite de terça-feira (16) em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Osvaldo foi até a conveniência Morena Frios e Açougue procurando por Miguel, que é dono do estabelecimento, para cobrar a dívida. Os dois acabaram discutindo.

Durante a briga, Miguel sacou uma arma de fogo e disparou contra o tio, que estava dentro de um veículo. Osvaldo morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu em um Camaro e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Carro abandonado

No dia 17, o camaro amarelo de Miguel foi encontrado abandonado em frente a residência de uma idosa, no bairro Jardim Jerusalém, em Campo Grande.

A idosa que mora na casa não é parente de nenhum dos envolvidos e contou que não percebeu quando o veículo foi deixado lá porque tem problemas auditivos.

