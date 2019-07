Sobrinho mata tio a tiros ao ser cobrado de dívida

Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, foi morto a tiros em uma conveniência no Jardim São Lourenço, onde ele teria ido cobrar uma dívida com o suspeito do crime, o sobrinho dele Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, na noite de ontem (16) em Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, Osvaldo foi até a conveniência Morena Frios e Açougue procurando por Miguel, que é dono do estabelecimento, para cobrar a dívida. Os dois acabaram discutindo.

Durante a briga, Miguel sacou uma arma de fogo e disparou contra o tio, que estava dentro de um veículo. Osvaldo morreu no local.

Após o crime, o suspeito fugiu em um Camaro e ainda não foi localizado. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

