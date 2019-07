Dono de conveniência é morto a tiros em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Reinaldo Benitez Ortiz, de 43 anos, dono de uma conveniência foi assassinado a tiros na tarde dessa segunda-feira (16) em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o crime ocorreu no estabelecimento de Reinaldo conhecido como “Reinaldinho' e “Macumbinha'. Ele foi atingido com pelo menos cinco tiros no peito e morreu antes de ser socorrido.

De acordo com testemunhas, quatro homens em duas motos chegaram ao local e um deles executou Reinaldo dentro da Conveniência Ortiz. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas.

Em 2013, Reinaldo Ortiz tinha sido denunciado pelo Ministério Público Estadual após ser preso acusado de vender maconha e cocaína em sua casa, no BNH 3º Plano, região norte da cidade.

Na época, a mulher dele e o filho adolescente também foram detidos acusados de ajudar no negócio das drogas.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local do crime.

