PRF que matou Adriano é condenado a 23 anos e quatro meses de prisão

O policial rodoviário federal, Ricardo Hyn Su Moon, 49 anos, foi condenado nesta quinta-feira (30) a 14 anos de reclusão por matar o empresário Adriano Correia do Nascimento, durante uma briga de trânsito em Campo Grande.

Moon também foi condenado a quatro anos e oito meses por cada tentativa de homicídio ocorrida no mesmo dia do crime, sendo uma contra Vinícius Cauã Ortiz Simões e outra contra Agnaldo Espinosa da Silva. As duas penas somam 23 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

A sentença é da juíza Denize de Barros Dodero.

Relembre

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon matou a tiros o empresário Adriano Correia, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã do dia 31 de dezembro de 2016, e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso, quando há intenção de matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial. Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.

