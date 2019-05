Vídeo: PRF persegue e atira em traficante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (22), uma caminhonete com 1,86 tonelada de maconha, na BR-163 em Campo Grande. O condutor tentou fugir, mas foi preso.

De acordo com a PRF, durante fiscalização, a equipe deu ordem de parada ao condutor de uma Hillux, com placas de São Bernado do Campo (SP), mas o motorista não respeitou e tentou fugir, o que iniciou uma perseguição dentro da área urbana da capital. Na entrada do bairro Moreninhas, os policiais precisaram atirar, com munição de elastômero, para que o suspeito parasse o veículo.

O motorista de 33 anos, perdeu o controle da caminhonete e parou em um terreno às margens da avenida e tentou fugir a pé, mas foi localizado pelos policiais. Segundo ele, o veiculo foi carregado com a droga, um total de 2.323 tabletes, em Nova Alvorada do Sul e seria entregue em Campo Grande, onde receberia R$ 5 mil reais pelo transporte.

Ao consultar o sistema, a polícia verificou que o automóvel é originário de Monte Sião (MG), com registro de roubo/furto na mesma cidade em 19 de fevereiro. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil da capital.

O JD1 Notícias recebeu um vídeo de um condutor que estava passando pelo local e presenciou o ocorrido.

