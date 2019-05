Em perseguição, PF e PRF apreendem caminhão com cigarros contrabandeados

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na madrugada desta terça-feira (21), um caminhão boiadeiro carregado com aproximadamente 300 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Mundo Novo.

Os policiais federais estavam a caminho de Naviraí, na BR-163, quando avistaram o caminhão, com placas paraguaias, em ações suspeitas, com os faróis apagados e em alta velocidade.

Diante a situação, os policiais deram ordem de parada, que não foi respeitada, começando uma perseguição. O motorista tentou fugir jogando o caminhão contra a viatura da PF, mas acabou sendo preso.

Após se render, o rapaz de 18 anos, natural de Mundo Novo, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde permanece à disposição da Justiça. A mercadoria irregular, estimada em cerca de meio milhão de reais, foi encaminhada para a Receita Federal do Brasil.

