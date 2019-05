Derramamento de sebo na BR-267 mobiliza Corpo de Bombeiros e PRF

Um caminhão carregado com sebo animal (gordura) deixou parte da carga espalhada em meio à rodovia BR-267, no perímetro urbano de Bataguassu, após uma frenagem brusca. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (17).



De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o caminhão Mercedes Bens, placas de Pato de Minas (MG) foi carregado no curtume de Bataguassu e seguia para a cidade de Adamantina (SP), quando o condutor tentou passar para a faixa da esquerda, e teve de frear de repente.



O motorista afirmou que tentava realizar o retorno em frente ao Posto de combustível Prudentão, quando percebeu um outro veículo faixa, sendo necessário realizar uma frenagem brusca.



O condutor ainda passou bruscamente por um quebra-molas da via e com isso, parte da carga liquida foi arremessadas para frente e caiu na rodovia.



O corpo de Bombeiros foi acionado e a rodovia foi sinalizada para a retirada do material, que por ser bastante liso, poderia provocar novos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local coletando informações e sinalizando o trecho.

