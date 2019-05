Homem se joga na frente de caminhão e morre em rodovia

Priscilla Porangaba, com informações do Sidrolândia Newsa

Antônio Francisco da Silva morreu após se jogar de frente de um caminhão, na MS-162, em Sidrolândia, na manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com o Sidrolândia News, o motorista do caminhão contou que seguia na estrada, quando viu o homem muito próximo a rodovia. Quando o caminhoneiro se aproximou de Antônio, ele teria entrado na frente do veículo.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Antônio era morador de um assentamento e segundo o site local era alcoólatra e fazia tratamento de esquizofrenia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas Antônio já estava morto.

