Advogado morre em acidente na BR-158

Joilson Francelino, com informações do JP News

O advogado André Guilherme Jorge, 28 anos, morreu no sábado (11), após em acidente de moto na rodovia BR-158, próximo a Três Lagoas.

Conforme informações do site JP News, André pilotava uma motocicleta Honda CG 150, quando perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira próximo à obra de construção do Hospital Regional.

Na garupa da moto estava um amigo da vítima fatal que foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora com algumas escoriações pelo corpo e um corte na perna. O advogado também chegou a ser atendido pelos Bombeiros, mas morreu antes de chegar ao hospital. A outra vítima continua internada em observação, o nome dele não foi divulgado.

André era membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB-MS da subseção de Três Lagoase juiz leigo.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul lamentou a morte do jovem advogado. Confira:

É com muita tristeza que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), informa o falecimento do Advogado André Guilherme Jorge, de Três Lagoas, de 28 anos era membro da Comissão de Direito Processual Civil da Subseção e Juiz Leigo

André, que, foi vítima de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (11).

O Presidente da Subseção Três Lagoas, Gustavo Gottardi lamentou a perda do Advogado. “Doutor André era um Jovem Advogado muito querido por todos, um membro ativo da Comissão de Direito Processual Civil e da Comissão da Jovem Advocacia no ano passado. Ele havia acabado de passar no concurso para juiz leigo. Uma pessoa que tinha uma grande carreira pela frente, realmente uma perda para nossa a advocacia e para a nossa cidade de Três Lagoas”.

O Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche lastimou a “trágica morte do Advogado, uma perda para a classe, de um jovem que estava iniciando a sua carreira. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor e angústia”.

As informações sobre o local e horário do velório e sepultamento serão repassadas posteriormente.

