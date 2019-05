Adolescente morre depois de ficar preso com pai morto em caminhonete

Na tarde de quarta-feira (8), Juarez Guimarães de Oliveira, 63 anos foi encontrado morto dentro de uma caminhonete S-10, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande. O filho dele de 17 anos, portador de necessidades especiais, foi encontrado desmaiado no banco de trás do veículo. Encaminhado a Santa Casa, mas, morreu depois de algumas horas devido à longa permanência no veículo.



O triste caso ocorreu entre as ruas Cruzeiro do Sul e Antônio Leite de Campos. Ao que tudo indica, Juarez teve um mal súbito e estacionou a caminhonete pouco antes de morrer. O veículo permaneceu parado com os vidros fechados por mais de quatro horas. Até que uma moradoras da região passou pelo local e percebeu que o motorista estava desacordado.



Ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e constatou a morte de Oliveira. O adolescente que estava desmaiado devido ao calor dentro do veículo, foi resgatado e levado ao hospital, com um quadro de hipertemia (quando a temperatura do corpo está elevada), os médicos fizeram procedimentos para tentar reestabelecer a temperatura, mas o jovem não resistiu e morreu por volta das 20h30 de quarta-feira (8).



O caso foi registrado como morte a esclarecer.

