Traficante é morto durante fuga e troca de tiros na MS-156

Um criminoso que ainda não teve identificação divulgada pela Polícia Civil, morreu após confronto com uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no sábado (27), na MS-156 em Caarapó.

De acordo com o site Caarapó News,o homem seguia em um veículo modelo Ford Edge e não obedeceu ordem de parada, em bloqueio policial do DOF. Ele fugiu e a equipe realizou um acompanhamento tático, sendo que o motorista disparou várias vezes contra a viatura.

Os policiais revidaram e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Caarapó em estado grave, mas não resistiu e morreu.

Os policiais encontraram no veículo 431 kg de maconha, nove munições intactas, sete de calibre 357 e duas calibre 38, além de um revólver calibre 357 com cinco munições deflagradas.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O carro utilizado pelo traficante era produto de furto do estado de Minas Gerais.

