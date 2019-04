Homem é arremessado de carro com drogas durante perseguição policial

Priscilla Porangaba, com informações do Porã News

Um homem foi arremessado do carro em um capotamento enquanto fugia da polícia na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

O veículo estava cheio de drogas, motivo pelo qual os indivíduos desobedeceram às ordens dos policias rodoviários federais. A polícia ainda não levantou a quantidade e entorpecentes.

Segundo informações do site Ponta Porã News, dois homens estavam no veículo, o condutor foi arremessado para fora do carro carregado de maconha. O passageiro pulou do veículo momentos antes e teve ferimentos leves.

Após quatro quilômetros de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção do carro que saiu fora da pista e capotou. O suspeito foi arremessado para fora. Ele estava sem o cinto de segurança.

O condutor teve uma fratura exposta em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

