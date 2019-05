Simulação de acidente com vítima mobiliza bombeiros na Afonso Pena

Uma cena de acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira (15), mobilizou cerca de 15 militares do Corpo de Bombeiros e chamou a atenção de quem passava pela avenida Afonso Pena, nas proximidades do Shopping Campo Grande.



Ao JD1 Notícias, a sub-comandante do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, major Helena Barros, explicou que a ação visa chamar a atenção da população para o “Maio Amarelo”. “Escolhemos uma via com bastante visibilidade para que as pessoas se atentem a esse assunto”, disse.



Segundo a major, a guarnição que estava de serviço não sabia da ação, portanto, foi também uma forma de treinar a equipe para situações como essa. “Aproveitamos para fazer treinamento com os bombeiros nessa área de atendimento, estabilização veicular, onde tínhamos um cenário de duas vítimas, uma delas a ser desencarcerada. Então, primeiramente foi feita a estabilização dos veículos, posteriormente o acesso à vítima”, explicou.



A cena assustou quem passava pelo local, a dona de casa, Maria do Carmo, 54 anos, parou para ver o que estava acontecendo. “Pensei que fosse acidente de verdade”, disse. O estudante Matheus Oliveira, 21 anos, elogiou a ação. “É importante que a população veja o que a imprudência no trânsito pode fazer”, afirmou.



Mais uma ação como essa está prevista para acontecer em Campo Grande, o dia, local e hora serão preservados, assim como aconteceu nesta manhã.

Deixe seu Comentário

Leia Também