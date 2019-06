Assassino confesso diz que matou porque foi estuprado

Saiba Mais Polícia Comerciante ferido a tiros quando saía de açougue morre em Coxim

Laucídio Fernandes Pereira, 50 anos, foi preso acusado pela morte do comerciante Armando Rodrigues dos Santos, 72 anos, o “Armandinho” na última segunda-feira (3), em Coxim.

O suspeito foi preso numa propriedade rural às margens da BR-163 e disse em sua defesa que cometeu o crime devido ter sofrido um abuso sexual praticado por Armandinho, há anos.

O acusado afirma que foi estuprado duas vezes quando ainda tinha 14 anos e aponta o comerciante como o autor. Ele teria cometido o crime por vingança ao crime sexual sofrido na adolescência.

De acordo com o site Diário do Estado, Pereira relatou com muita dificuldade que trabalhava com Armandinho num clube da cidade, e no local os abusos teriam ocorrido.

Ele relatou ainda que tentou esquecer, mas os anos foram passando e não conseguiu. No ano 2000, Laucídio tentou suicídio de duas formas, mas não conseguiu. A partir daí começou a alimentar a vontade de se vingar.

Segundo ele, a vontade aumentou quando encontrou Armandinho num bar e o mesmo perguntou se ele lembrava do que tinha acontecido entre os dois. Apesar das lembranças não saírem da memória Pereira negou e Armandinho teria insinuado que precisava fazer de novo para ele se recordar.

Tomado pela raiva, Pereira atentou pela primeira vez contra a vida de Armandinho, em abril de 2017. Ele chegou na Palhoça e perguntou se o comerciante lembrava dele, disparando logo em seguida.

Daquela vez Armandinho foi socorrido e logo se recuperou do tiro que acertou o braço. Já, desta vez, ele não teve a mesma sorte, pois o tiro acertou uma artéria do mesmo braço que levou a sua morte.

A defesa de Pereira confirmou que essa foi a versão apresentada a Polícia Civil. Pereira segue preso no Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.

Saiba Mais Polícia Comerciante ferido a tiros quando saía de açougue morre em Coxim

Deixe seu Comentário

Leia Também