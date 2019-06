Paulo Passos fará palestra de abertura do III Encontro Nacional do MP, em Brasília

Com o tema “A Importância do Júri para o MP”, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, fará a palestra de abertura do III Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri, que acontece nesta quinta-feira (13), no auditório do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília (DF).

Na terceira edição do evento, a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP) promove o debate de temas relevantes, sobre o Tribunal do Júri, estimulando o compartilhamento de estratégias, a produção de teses jurídicas e o aperfeiçoamento profissional dos membros do MP brasileiro.

Para o procurador-geral de Justiça Paulo Passos, o evento é de suma importância, uma vez que traz ao centro do debate uma das mais fascinantes atribuições daqueles que pertencem ao Ministério Público, pois, na busca da correta aplicação da lei para aqueles que praticam crimes dolosos contra a vida, defende-se a vida, base primeira de todos os demais direitos inerentes à dignidade humana.

O evento, que continua na sexta-feira (14), traz uma inovação, este ano, com a realização dos painéis em forma de debates. Os eixos de discussão serão: temas polêmicos do júri, discurso do Ministério Público em plenário, tutela pela mulher e feminicídio, e exploração da prova no processo do júri.

