'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande

A Justiça condenou, por meio do Tribunal do Júri, o acusado Paulo Bial Torres, o “Paulinho Metralha”, pelo assassinato de Alexandre Leuvio Marcelino. O crime ocorreu no dia 9 de julho de 2024, por volta das 21h, na Rua Maria Póvoas Braga, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

A pena fixada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos é de 21 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, com determinação de que o acusado permaneça preso, mesmo em caso de recurso, até eventual progressão de regime.

Na sentença, o juiz destacou que “Paulinho Metralha” negou a autoria do crime na delegacia e exerceu o direito ao silêncio em juízo. A confissão ocorreu apenas na fase final do julgamento, já no plenário.

O magistrado também apontou que a vítima em nada contribuiu para a prática do crime e morreu de forma totalmente inocente, sendo morta por engano com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado.

A vítima deixou dois filhos. Conforme apurado durante a instrução processual, a morte do pai teria provocado impactos na saúde psicológica das crianças, que estariam em acompanhamento psiquiátrico, inclusive com relatos de ideação suicida, conforme prova oral colhida em juízo.

Além da pena de prisão, “Paulinho Metralha” foi condenado ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos familiares da vítima, a ser corrigida monetariamente.

