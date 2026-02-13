Menu
Justiça

'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande

Paulo Bial Torres, acusado de matar Alexandre Leuvio Marcelino por engano em 2024, será julgado pelo Tribunal do Júri.

13 fevereiro 2026 - 08h54Vinícius Santos
Paulo Bial Torres, o Paulo Bial Torres, o   (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Acontece nesta sexta-feira (13) o júri popular de Paulo Bial Torres, o “Paulinho Metralha”, acusado de assassinar Alexandre Leuvio Marcelino. O crime ocorreu em 9 de julho de 2024, por volta das 21h, na Rua Maria Povoas Braga, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Paulo Bial Torres, ao utilizar uma arma de fogo, tinha a intenção de matar Jhon Peter Lucas Martins (vítima virtual), mas acabou disparando contra a vítima real, Alexandre Leuvio Marcelino, causando sua morte.

Pelo crime, Raquel Claudino da Silva chegou a ser denunciada à Justiça. Contudo, ela foi retirada do processo por falta de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal (CPP), ficando como réu apenas “Paulinho Metralha”.

O julgamento do caso ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos, onde a acusação deve apresentar sua tese, seguida pela defesa com suas testemunhas. O desfecho deve sair ainda hoje, seja pela absolvição ou condenação.

