Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master

Agentes encontraram citação ao ministro em celular de Vorcaro

12 fevereiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Ministro do STF Dias ToffoliMinistro do STF Dias Toffoli   (Nelson Jr./SCO/STF)

A Polícia Federal (PF) pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a suspeição do ministro Dias Toffoli (foto) como relator do inquérito que trata das investigações sobre fraudes no Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central.

O pedido foi feito, na última segunda-feira (9), após a PF informar a Fachin que encontrou uma menção ao nome de Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que é investigado no inquérito e teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão. A menção está em segredo de Justiça.

Após ser informado do caso, Fachin abriu um processo interno e determinou a notificação de Toffoli para apresentar defesa. Caberá ao presidente do STF decidir se Toffoli continuará como relator da investigação do Master.

No mês passado, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.

Defesa - Em nota à imprensa, o gabinete de Toffoli diz que a PF não pode solicitar sua suspeição e que o pedido trata de “ilações”.

“O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145, do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte”, declarou.

Investigação - Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Central de Atendimento ao Cidadão - Foto PMCG
Cidade
Prefeitura está proibida de cobrar IPTU acima da inflação para qualquer tipo de imóvel
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Justiça
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Vanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o ex
Justiça
Caso Vanessa Ricarte: Feminicídio completa um ano e mobiliza protesto por julgamento
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipe da prefeitura em coletiva de imprensa - Foto: Sarah Chaves
Cidade
Pagamento de IPTU de 15 mil imóveis fica suspenso até emissão de novas guias
Desembargador Divoncir Schreiner Maran -
Justiça
CNJ condena desembargador de MS à aposentadoria compulsória por soltar traficante
Amalha era corretora de imóveis
Justiça
Homem que matou a corretora Amalha em latrocínio pega 21 anos de prisão em Campo Grande
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Justiça
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Desembargador Dorival Renato Pavan
Justiça
"Eivado de absoluta ilegalidade", diz presidente do TJ ao barrar alta do IPTU na Capital
Faca usada no crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Justiça condena 'Mano' a 10 anos de prisão por homicídio brutal no Noroeste

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo