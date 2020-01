Piloto que destruiu apartamento em briga de condomínio paga fiança e deve ser solto

A família de Jonas Mongenot Junior, o piloto que foi preso no último dia 1º depois de destruir o apartamento e danificar uma moto e um veículo de luxo do advogado Munir Jorge, no Condomínio Jardins do Jatobá, em frente ao Shopping Campo Grande, pode ser solto a qualquer momento.

De acordo com o advogado do piloto, Jacques Fortes de Andrade, a família do seu cliente pagou a fiança de R$ 40 mil e, com isso, a soltura de Jonas é aguardada ainda nesta segunda-feira (6). “Não há previsão de quando ele vai ser solto, pode ser há qualquer momento”, disse o advogado ao JD1 Notícias.

Jonas está preso no Instituto Penal de Campo Grande desde o primeiro dia do ano, quando houve a confusão por causa de fogos de artifícios. O advogado de Jonas não informou o destino do seu cliente após a soltura, já que em relato ao JD1 neste final de semana, disse que a família do piloto está sofrendo discriminação no condomínio.

Deixe seu Comentário

Leia Também