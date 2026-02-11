Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande

Luciano de Brito Costa, o “Neguinho”, de 46 anos, enfrenta júri popular nesta quarta-feira (11) por matar José Leal Inácio, de 43 anos, com golpes de faca, em Campo Grande.

O crime ocorreu em 29 de maio de 2024, no período da tarde, no cruzamento da rua Senador Ponce com a rua Aristóteles e a avenida Salgado Filho, no bairro Jardim Paulista.

Segundo dados processuais, no dia do crime, Luciano de Brito Costa discutia com a vítima quando se apossou de uma faca e teria dito: “Isso é para você aprender a dar soco na cara de homem”. Em seguida, desferiu um golpe contra José, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o denunciado fugiu.

Conforme a acusação do Ministério Público, o crime foi motivado por motivo torpe, já que o homicídio ocorreu em razão de um desentendimento entre os dois, relacionado ao consumo de substâncias entorpecentes.

Luciano, em depoimentos, confessou ter desferido o golpe com a faca, e testemunhas o apontam como autor do crime. O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Os jurados devem decidir ainda hoje o futuro do réu.

