Justiça

Por homicídio cometido em 2000, acusado é condenado a 10 anos de prisão em Campo Grande

Além da pena de prisão, o magistrado fixou indenização mínima de R$ 10 mil, a título de dano moral

05 fevereiro 2026 - 09h36

A Justiça de Campo Grande condenou Mauro César Souza pelo homicídio de Wilson Araújo, ocorrido no ano de 2000. O crime foi julgado na quarta-feira (4) pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, resultando na pena de 10 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

De acordo com a denúncia acolhida pelo Conselho de Sentença, o acusado matou a vítima no dia 23 de setembro de 2000, por volta das 22h30, no interior de uma estância localizada na Avenida Três Barras, em Campo Grande. Conforme os autos, Wilson Araújo foi esganado e atingido com golpes de um toco de árvore na cabeça, o que causou a morte.

Ainda segundo a acusação, após o homicídio, o corpo da vítima foi incendiado, fato que levou à condenação também pelo crime de destruição de cadáver. O réu foi condenado por homicídio com reconhecimento de atenuante do privilégio, além da destruição do corpo.

A sentença foi assinada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, que determinou o cumprimento imediato da pena, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1068), que reconhece a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, autorizando a execução imediata da condenação.

Além da pena de prisão, o magistrado fixou indenização mínima de R$ 10 mil, a título de dano moral, a ser paga aos familiares da vítima, com correção monetária. Apesar de o acusado poder recorrer da decisão, o juiz decretou a prisão imediata, determinando que ele inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

