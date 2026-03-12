Menu
JustiÃ§a

RÃ©u que matou homem por vinganÃ§a Ã© condenado a 16 anos de prisÃ£o em Dourados

Crime ocorreu em 2021 na Aldeia Jaguapiru e teria sido motivado por vinganÃ§a familiar

12 marÃ§o 2026 - 17h55Luiz Vinicius
Prisão - Foto: Ilustrativa - PrisÃ£o - Foto: Ilustrativa -   (Reewungjunerr / Freepik)

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. A condenação foi obtida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul durante julgamento no Tribunal do Júri.

A denúncia apontou que o crime aconteceu em 11 de outubro de 2021, quando o réu efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. A motivação teria sido vingança após uma desavença familiar, já que o acusado acreditava que o homem havia participado da morte de seu filho.

Durante o julgamento, o MPMS sustentou que o homicídio foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. As investigações apontaram que o homem foi surpreendido e atingido pelas costas.

Laudo necroscópico e depoimentos de testemunhas confirmaram a dinâmica do crime apresentada pela acusação. A promotoria foi representada no júri pela promotora de Justiça Cláudia Loureiro Ocáriz Almirão.

Os jurados acolheram a tese do Ministério Público e condenaram o réu por homicídio duplamente qualificado. A alegação de legítima defesa apresentada pelo acusado foi rejeitada e a atenuante da confissão não foi reconhecida.

